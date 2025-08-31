ΕΛΣΤΑΤ: 63 θάνατοι στους δρόμους τον Ιούνιο

Στους 1.295 ανήλθαν οι τραυματίες από τροχαία ατυχήματα τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα (31/8) η ΕΛΣΤΑΤ.

Από αυτούς, οι 58 υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους.

Η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι τα τροχαία ατυχήματα που προκάλεσαν θανάτους ή τραυματισμούς τον Ιούνιο σε όλη τη χώρα μειώθηκαν κατά 1,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με 1.074 περιστατικά τον Ιούνιο του 2025 έναντι 1.090 τον Ιούνιο του 2024.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρά τη μικρή μείωση, η ασφάλεια στους δρόμους παραμένει κρίσιμο ζήτημα, τονίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και μέτρα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

