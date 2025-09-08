Τρόμος στην Τουρκία!

Τα θέματα της εκπομπής:
1. Ισραήλ σε Ελλάδα-Κύπρο: ”Προχωρήστε με το ηλεκτρικό καλώδιο, στηρίζουμε το έργο!” | 00:05
2. Ινδία προς Αθήνα: ”Θέλουμε ενεργειακή συμμαχία με Ελλάδα”-Αλλάζουν όλα σε Αιγαίο-Α.Μεσόγειο | 07:16
3. Τούρκοι: ”Το Ισραήλ θα ξεκινήσει δολοφονίες εντός Τουρκίας!” | 13:28
4. Δήλωση-σοκ-O Γεραπετρίτης “αδειάζει” τους Έλληνες ψαράδες!-”Δεν υπήρχε κάποια σοβαρή ένταση” | 21:32
5. Η Χαμάς οδηγεί στο ”θάνατο” την Τουρκία: Οι έρευνες της Μοσάντ & η απόπειρα δολοφονίας | 27:20
Πηγή: geopolitico.gr