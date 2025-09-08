Τρόμος στην Τουρκία!

Τί αναφέρει σύμβουλος του Ερντογάν…

Τα θέματα της εκπομπής:

1. Ισραήλ σε Ελλάδα-Κύπρο: ”Προχωρήστε με το ηλεκτρικό καλώδιο, στηρίζουμε το έργο!” | 00:05

2. Ινδία προς Αθήνα: ”Θέλουμε ενεργειακή συμμαχία με Ελλάδα”-Αλλάζουν όλα σε Αιγαίο-Α.Μεσόγειο | 07:16

3. Τούρκοι: ”Το Ισραήλ θα ξεκινήσει δολοφονίες εντός Τουρκίας!” | 13:28

4. Δήλωση-σοκ-O Γεραπετρίτης “αδειάζει” τους Έλληνες ψαράδες!-”Δεν υπήρχε κάποια σοβαρή ένταση” | 21:32

5. Η Χαμάς οδηγεί στο ”θάνατο” την Τουρκία: Οι έρευνες της Μοσάντ & η απόπειρα δολοφονίας | 27:20

