Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο υπάρχουν μάχες σώμα με σώμα με οπαδό της ΑΪΚ να διακρίνεται να παίζει ξύλο φορώντας μάσκα ποντικιού.

Δείτε το βίντεο:

Sweden.28.08.2022

AIK fan in the rat 🐀 mask during the riots after derby match betwern AIK - Hammarby 😄 pic.twitter.com/yhsPCmx464