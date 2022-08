Επίσημο: Φορτούνης... 2024 στον Ολυμπιακό

Ήταν γνωστό, πλέον όμως πήρε κι επίσημη μορφή. Ο Κώστας Φορτούνης βγαίνει από τον "πάγο" που βρισκόταν όλο το καλοκαίρι κι ενεργοποιείται ξανά από τους πρωταθλητές Ελλάδας, αφού πρώτα συμφώνησε να επεκτείνει για έναν ακόμη χρόνο το συμβόλαιό του.

Ο διεθνής μέσος δέχτηκε σημαντική μείωση στις απολαβές του, που αγγίζουν το 50% κι έτσι οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για τη συνέχιση της συνεργασίας τους ως το 2024, με τον παίκτη να επιστρέφει άμεσα στις προπονήσεις των Πειραιωτών.

