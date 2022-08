Τσέλσι: Παίρνει Κασαντέι από την Ίντερ

Οι «μπλε» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Ίντερ, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα υπάρξει και ένα μπόνους πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο ποδοσφαιριστής θα βρεθεί το βράδυ της Τετάρτης (17/8).

Την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην ομάδα νέων της Ίντερ, καταγράφοντας 40 συμμετοχές, με 17 γκολ και πέντε ασίστ.

Cesare Casadei will fly to London on Wednesday night as main part of medical tests has been booked. Deal completed for €15m plus €5m add-ons, Chelsea will unveil Casadei as new signing soon. 🚨🔵 #CFC



...and it's not over for Chelsea top talents project yet.