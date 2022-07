Ήταν δίκαιο έγινε πράξη. Ο Αλγερινός μεσοεπιθετικός, Ρίγιαντ Μαχρέζ, θα παραμείνει στην Μάντσεστερ Σίτι. Ο 31χρονος ανανέωσε το συμβόλαιό του για τρία ακόμα χρόνια με την πρωταθλήτρια Αγγλίας με την οποία έχει μετρήσει 189 συμμετοχές 63 γκολ και 45 ασίστ στα τέσσερα χρόνια που βρίσκεται στο Etihad.

We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️💙 pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY