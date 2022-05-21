Προσφυγές Ντουρμισάι, Τσόσιτς κατά Λάρισας - 14 εναντίον των Τρικάλων!

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εκδικααστούν τη Δευτέρα (23/5):
1 .ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ ΦΙΟΡΙΝ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ
2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΖΕΡΟΜ ΑΡΝΟΛΝΤ (JEROME ARNOLD) κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥ-ΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
3.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΡΙΤΣΙ ΚΙΤΟΚΟ (RICHIE KITOKO) κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
4 . ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
5 . ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΓΙΑΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΣ ΡΟΔΟΥ
7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΡΑΦΑΕΛ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟ ΝΑΣΙΜΕΝΤΟ(RAFAEL FERNANDES DO NASCIMENTO) κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΟΥ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
12. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΕΙΡΙΤΡΑΝΤΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
13. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΒΙΝΑΣ κατά ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΟ
14. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΚΑΣ κατά ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΟ
15. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΖΟΓΚ ΝΤΙΑΛΟΣΙ(ZOG DJALOSHI) κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
16. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΡΜΑΝΤΟ ΠΕΡΛΕΣΙ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
17. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
18. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΑΡΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
19. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
20 . ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
21. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
22.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
23.ΠΟΔ/ΣΤΗΣΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
24.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
25.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
26.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΟΥΡΟΣ ΤΣΟΣΙΤΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ
27.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΤΖΗΣ κατά ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ