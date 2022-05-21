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Προσφυγές Ντουρμισάι, Τσόσιτς κατά Λάρισας - 14 εναντίον των Τρικάλων!

Ποδόσφαιρο
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Γεμάτο το πινάκιο της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για μία ακόμη φορά, με 14 προσφυγές κατά των Τρικάλων και τους Ντουρμισάι, Τσόσιτς εναντίον της ΑΕΛ. 

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εκδικααστούν τη Δευτέρα (23/5): 

1 .ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ ΦΙΟΡΙΝ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ

2.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΖΕΡΟΜ ΑΡΝΟΛΝΤ (JEROME ARNOLD) κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥ-ΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937

3.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΡΙΤΣΙ ΚΙΤΟΚΟ (RICHIE KITOKO) κατά ΝΕΑ ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

4 . ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

5 . ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΓΙΑΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΣ ΡΟΔΟΥ

7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΡΑΦΑΕΛ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΟ ΝΑΣΙΜΕΝΤΟ(RAFAEL FERNANDES DO NASCIMENTO) κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

10. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΟΥ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

11. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ κατά ΠΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ

12. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΕΙΡΙΤΡΑΝΤΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

13. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΒΙΝΑΣ κατά ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΟ

14. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΚΑΣ κατά ΠΑΕ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΟ

15. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΖΟΓΚ ΝΤΙΑΛΟΣΙ(ZOG DJALOSHI) κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

16. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΡΜΑΝΤΟ ΠΕΡΛΕΣΙ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

17. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

18. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΑΡΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

19. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

20 . ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

21. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

22.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

23.ΠΟΔ/ΣΤΗΣΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

24.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

25.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

26.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΟΥΡΟΣ ΤΣΟΣΙΤΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΕ

27.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΤΖΗΣ κατά ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ

Προσφυγές Ντουρμισάι, Τσόσιτς κατά Λάρισας - 14 εναντίον των Τρικάλων!
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