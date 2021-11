Ο Θοδωρής Καρυπίδης που πίεζε τον διαιτητή να διακόψει το χθεσινό ματς, ο Φακούντο Σάντσες και τα δημοσιεύματα για Ανόρθωση και το τι συμβαίνει με Μπρόρσον στην ΑΕΚ. Άχαστες οι Φήμες.

*Μπορεί να λέει ό,τι θέλει ο Άρης, μιλώντας και με τον αέρα του θριαμβευτή της Τούμπας αλλά στο σημείο της διακοπής του αγώνα, Νιαρχάκος, Ναζλίδης και Καρυπίδης είχαν πέσει πάνω στον διαιτητή προκειμένου να διακόψει οριστικά το ματς, επικαλούμενοι λόγους σωματικής ακεραιότητας των ποδοσσφαιριστών τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους γηπεδούχους. Δεν θα χαριζόταν κανένας Άρης σε κανέναν ΠΑΟΚ, απλώς υπέπεσαν στην παγίδα της άγνοιας και του Πειθαρχικού Κώδικα. Και όταν αντιλήφθηκαν πως δεν τους πέφτεις λόγος, το γύρισαν το έργο επικοινωνιακά. (SDNA)

* Άγνοια δηλώνουν από το περιβάλλον του Σάντσες για τα δημοσιεύματα ότι ο παίκτης μπορεί να αποχωρήσει ακόμα και τον Ιανουάριο για την Ανόρθωση. Και από το τριφύλλι μάλιστα σημείωναν ότι δεν υπάρχει καμία κρούση για τον παίκτη. (SDNA)

*Μπορεί ο Φρανζ Μπρόρσον να επανακυκλοφόρησε εσχάτως στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση ο Σουηδός στόπερ της Μάλμε και το μανατζερικό γραφείο που βρίσκεται από πίσω του έχουν να λένε (στις ιδιαίτερες και οφ δε ρέκορντ συζητήσεις τους) πως ουδείς από την «Ένωση» επικοινώνησε μαζί τους το τελευταίο διάστημα. (SDNA)



*Εκτός από την φάση του πέναλτι, στο Βόλο έχουν κι άλλα παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα με τον Ολυμπιακό. By the way, για το πέναλτι που κέρδισε ο Ρέαμπτσιουκ, οι Θεσσαλοί λένε πως εάν η ίδια φάση γινόταν ανάποδα, ο Κουτσιαύτης δεν θα έδειχνε ποτέ την άσπρη βούλα εις βάρος των Πειραιωτών. Συγχρόνως, τα βολιώτικα παιδιά υποστηρίζουν πως για να πάρουν ένα φάουλ απ΄τον Αρτινό ρέφερι έπρεπε να…ματώσουν στο Φάληρο. (SDNA)



*Κουίζ: σε ποιο στρατόπεδο σουπερλιγκάτης ΠΑΕ όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, υποβάλλονται κάθε μέρα (!) σε τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού, κατόπιν εντολής του ισχυρού άνδρα της ομάδας; (SDNA)

*Η ΑΕΚ δεν είναι η ομάδα που θα έχει συνεχώς... σημαία το θέμα της διαιτησίας. Αυτό το έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι περιπτώσεις που αναδεικνύεται το ζήτημα από πλευράς της επίσημα, είναι πάντα οι πιο ακραίες, αυτές που δε σηκώνουν καμιά κουβέντα. Η αλήθεια είναι πως στην ΑΕΚ βλέπουν πράγματα, ξέρουν τι γίνεται, αλλά ποτέ δε βιάζονται πριν γίνει ένα ματς να προκαταβάλλουν καταστάσεις. Για τους ορισμούς του Κλάτενμπεργκ υπήρχε ανησυχία σε διοικητικό επίπεδο πριν το ματς, ειδικά για το τρίτο σερί ματς με Πορτογάλο διαιτητή στη σύνθεση. Ήταν ο Μπρούνο Εστέβες στο VAR αυτή τη φορά. Μετά το ματς υπάρχει έντονη αντίδραση από πλευράς οπαδών για το πέναλτι σε βάρος της ΑΕΚ, αλλά και για τη φάση στο δοκάρι του Αραούχο στο τέλος. Πρέπει όμως να πούμε πως εντός επίσημης ΑΕΚ, το ματς στα Γιάννινα δε θεωρήθηκε ένα από αυτά που δικαιολογούν να σηκωθεί θέμα διαιτησίας. Έχουν αμφιβολίες για το πέναλτι, αλλά μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα η αίσθηση που έμεινε ήταν πως ο Καραντώνης έκανε καλή διαιτησία και το παιχνίδι κρίθηκε αποκλειστικά από τις προσπάθειες των παικτών... (SDNA)

* Το περασμένο καλοκαίρι και πριν η ΑΕΚ έφτασε στο κατώφλι του ο Άμραμπατ ψάχτηκε για τον ποδοσφαιρικό επαναπατρισμό του, έπειτα από το κλείσιμο του κύκλου της θητείας στην Αλ Νασρ. Η οικογένεια του δεν τον ακολούθησε στη Σαουδική Αραβία και παρέμεινε στην χώρα των τουλιπών με αποτέλεσμα να΄χει ένα σοβαρό λόγο να σκέφτεται σοβαρά την επάνοδό του στην Ολλανδία, χωρίς ωστόσο να του έρθει μια πρόταση που θα τον δελεάσει. (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Κανένα θέμα φυσικά δεν υπάρχει στην ΑΕΚ με τον πανηγυρισμό του Σάκχοφ και τις δηλώσεις του μετά το ματς. Θεωρήθηκαν όλα και μάλλον λογικά, εντελώς νορμάλ και ξέρουν πως ο παίκτης λέει αλήθεια όταν τονίζει πως τίποτα δεν αφορούσε κάποιον άλλον, εκτός από τη δικαίωση που ένιωσε ο ίδιος για τον εαυτό του. Και ξέρουν πως λέει την αλήθεια, γιατί τον Ουκρανό τον ζουν καθημερινά εδώ κι 1,5 χρόνο και ξέρουν τι άνθρωπος είναι. Επίσης κάτι σημαντικό: Κανείς παίκτης της ΑΕΚ δεν τελεί... σε άγνοια για το σκεπτικό της διαχείρισης που τυγχάνουν από το τεχνικό τιμ, από τη μέρα που ανέλαβε ο Αργύρης Γιαννίκης. (SDNA)

* Είναι ολοφάνερο πλέον πως ο Στίβεν Τσούμπερ έχει ξεμείνει από δυνάμεις. Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός ήταν για ακόμη ένα ματς μία ταχύτητα πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους Κιτρινόμαυρους και φυσικά δεν θυμίζει σε τίποτε τον ποδοσφαιριστή του ξεκινήματος της σεζόν – για να μη θυμηθούμε και τα παιχνίδια του στο Euro. Θέμα ποιότητας φυσικά δεν τίθεται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το πρόβλημα είναι η συσσωρευμένη κόπωση λόγω των ασταμάτητων αγωνιστικών υποχρεώσεων εδώ και μήνες. Στην ΑΕΚ έχουν επίγνωση του ζητήματος και θα αποφασίσουν άμεσα πως θα ξεκουραστεί ο ποδοσφαιριστής προκειμένου να μην τους «καεί». Ενδεχομένως να μην παίξει μεθαύριο στο Κύπελλο κόντρα στην Κηφισιά. (LIVESPORT)

* Πολύ ικανοποιημένος ήταν ο Αργύρης Γιαννίκης με την αντίδραση των παικτών του στους «Ζωσιμάδες» και τους έδωσε πολλά συγχαρητήρια στα αποδυτήρια. Βέβαια είχε και πάλι παράπονα για συγκεκριμένα λάθη που γίνονται και τα οποία ανέλυσε με τους συνεργάτες του στο βίντεο. (LIVESPORT)

* Εκτός εαυτού ήταν στα επίσημα του «Ζωσιμάδες» στο φινάλε ο Γιάννης Παπαδημητρίου, όπως φαινόταν σε βίντεο που ανέβασε η ιστοσελίδα PASsports. Κάποια… γαλλικά που άκουσε από τους οπαδούς των γηπεδούχων μετά το γκολ του Σάκχοφ τον έβγαλαν από τα ρούχα του και δεν μπορούσε να ηρεμήσει! Η επέμβαση των ψυχραιμότερων πάντως έσβησε τη φωτιά. (LIVESPORT)