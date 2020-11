Η Κυριακή όπως ΠΡΕΠΕΙ να είναι!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ άνετη νίκη για τον Παναθηναϊκό παρά το «φτωχό» 2-1 και την… ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ του Διαμαντόπουλου. Γράφει ο Νικόλας Βασιλαράς.

Αλήθεια πόσο καιρό είχαμε να είμαστε χαλαροί μετά από ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού; Εντάξει, δεν σκότωσε κανένα θηρίο το τριφύλλι, σκεφτείτε όμως και τι είχανε δει τα ματάκια μας μέχρι τώρα.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έκανε το καθήκον του και το αυτονόητο, επέστρεψε στις νίκες και το έπραξε με τέτοιο τρόπο που δεν άγχωσε όσους είδαν το παιχνίδι.

Νομίζω πως ακόμη και μετά το γκολ του Παναιτωλικού στις καθυστερήσεις (εκεί που το να τρως γκολ πάει να γίνει παράδοση), ουδείς αγχώθηκε καθώς η σεμνή τελετή είχε λάβει τέλος στην ουσία από το πρώτο μέρος.

Παρά τις σημαντικές απουσίες (Κουρμπέλης – Χατζηγιοβάννης) και μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο που ψαχνόταν ο Παναθηναϊκός ανέβασε ταχύτητα και καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες το ματς. Το γκολ του Αϊτόρ στο 10’ που ακυρώθηκε ως (οριακότατο) οφσάιντ έδωσε φόρα στους πράσινους, ο Μακέντα εννιά λεπτά αργότερα έκανε το 1-0, ενώ αυτό του Λιάβα που… πρόλαβε τον Ιταλό τελείωσε το ματς.

Παρά το 2-0 ο Παναθηναϊκός μπήκε φουριόζος στην επανάληψη για να βάλει κι άλλα γκολ και να ξεμπουκώσει, ωστόσο το νέο τέρμα του Αϊτόρ στο 59’ σε μια φάση που χάθηκε το τόπι ακυρώθηκε ξανά. Σταδιακά ο ρυθμός έπεσε όχι γιατί τράβηξαν χειρόφρενο οι πράσινοι αλλά γιατί ο Μπόλονι έκανε διαχείριση, ξεκούρασε κάποια από τα βαριά του χαρτιά, δίνοντας χρόνο σε νέα παιδιά και κάνοντας την αναμέτρηση να μοιάζει προς το φινάλε με φιλικό καλοκαιριού, δοκιμάζοντας παράλληλα και το 4-2-3-1.

Σε επίπεδο προσώπων στέκεσαι σίγουρα στον Μακέντα που επέστρεψε στα γκολ, τον Βιγιαφάνες ο οποίος παίζοντας για πρώτη φορά βασικός έδειξε πόσο λείπει αυτό το… απρόβλεπτο παιχνίδι από την πράσινη γκάμα, στον ορεξάτο Αϊτόρ που είδε να του ακυρώνονται δυο γκολ, μα φυσικά και σε αυτό το παλικαράκι που λέγεται Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος. Ο μικρός εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Κουρμπέλη, ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα και (όπως και κόντρα στον Ολυμπιακό) έδειξε γιατί κάποτε χτυπιόταν ο Νταμπίζας να μην πάρει άλλο χαφ η ομάδα και να επενδύσει πάνω του.

Last but not least που λένε και στα σόου ο Αρης Διαμαντόπουλος. Ο Αρκάδας (Μποροβήλος και σία) διαιτητής έκανε πραγματικά ότι μπορούσε για να ξαναβάλει τον Παναιτωλικό στο παιχνίδι. Και το θέμα είναι ότι η αναφορά δεν γίνεται για κάτι «χοντρό» (τα 3 γκολ που ακυρώθηκαν ή το πέναλτι), αλλά για… δεκάδες μικρά που κάνουν το πράγμα ακόμα χοντρότερο.

ΟΛΕΣ οι αμφισβητούμενες φάσεις υπέρ των φιλοξενούμενων, τριάντα φάουλ ο Παναθηναϊκός, έντεκα ο Παναιτωλικός και πέντε – δυο οι κάρτες σε ΑΥΤΟ το ματς δεν δικαιολογούνται ποτέ και για κανένα λόγο. Αν γίνονται τώρα τέτοια πράγματα σκεφτείτε τι έχουμε να δούμε την άλλη Κυριακή με την ΑΕΚ… Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κατέβει ως κομπάρσος, αλλά αυτά έχουμε χρόνο να τα πούμε μέσα στην εβδομάδα.

ΥΓ: Η αστειότητα και η προχειρότητα με τον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ δεν σταματάει ακόμη και μετά την ρεπετισιόν. Ούτε με χόρτο… μαγικό δεν μπορείς να το δεις οκ.