Σλοτ: «Νομίζω ότι ο Σέσκο έχει αγγίξει την μπάλα με το χέρι»

Ο Ολλανδός τεχνικός εστίασε στην φάση του δεύτερου γκολ της Γιουνάιτεντ, τονίζοντας ότι ο Μπέντζαμιν Σέσκο ακούμπησε την μπάλα με τον χέρι και δεν θα έπρεπε να μετρήσει το τέρμα.
Νομίζω ότι είναι ένα άγγιγμα στο χέρι του. Η καμπύλη της μπάλας άλλαξε, οπότε πρέπει να υπήρξε επαφή. Αλλά δεν αποτελεί έκπληξη για κανέναν το γεγονός ότι αν υπάρξει παρέμβαση του VAR, τότε η απόφαση είναι εναντίον μας.
Μας έχει συμβεί όλη τη σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην δήλωσή του ο Άρνε Σλοτ, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τα παράπονα του για την διαιτησία που αντιμετωπίζει η Λίβερπουλ.