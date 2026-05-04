Σλοτ: «Νομίζω ότι ο Σέσκο έχει αγγίξει την μπάλα με το χέρι»

Παράπονα για την διαιτησία εξέφρασε ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ολλανδός τεχνικός εστίασε στην φάση του δεύτερου γκολ της Γιουνάιτεντ, τονίζοντας ότι ο Μπέντζαμιν Σέσκο ακούμπησε την μπάλα με τον χέρι και δεν θα έπρεπε να μετρήσει το τέρμα.

Νομίζω ότι είναι ένα άγγιγμα στο χέρι του. Η καμπύλη της μπάλας άλλαξε, οπότε πρέπει να υπήρξε επαφή. Αλλά δεν αποτελεί έκπληξη για κανέναν το γεγονός ότι αν υπάρξει παρέμβαση του VAR, τότε η απόφαση είναι εναντίον μας.

Μας έχει συμβεί όλη τη σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην δήλωσή του ο Άρνε Σλοτ, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τα παράπονα του για την διαιτησία που αντιμετωπίζει η Λίβερπουλ.