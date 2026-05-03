Παβλένκα: «Δουλειά μου να βοηθώ την ομάδα - Να συνεχίσουμε με την ίδια απόδοση»

Χαρούμενος για την επιστροφή του στην ενδεκάδα αλλά και τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού (3-1), φάνηκε ο Γίρι Παβλένκα στις δηλώσεις του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

«Δεν είναι η πιο εύκολη περίοδος για εμάς μετά την ήττα από την ΑΕΚ και το χαμένο Κύπελλο. Είμαι χαρούμενος για την ομάδα μας και που έπαιξα μετά τον τραυματισμό μου και ελπίζω ότι αυτή η νίκη θα μας δείξει το δρόμο και για τα επόμενα».

Μιλώντας για την απόκρουση του στο σουτ του Τσικίνιο στο 65’, που ξεχώρισε και ο Λουτσέσκου: «Είναι η δουλειά μου να βοηθάω την ομάδα. Είμαι χαρούμενος που το έκανα σήμερα, πρέπει να συνεχίσουμε και να έχουμε ανάλογη απόδοση και την επόμενη εβδομάδα».

Για τη δική του σεζόν με τους τραυματισμούς και τη συνεργασία με τον Τσιφτσή: «Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μας. Ο καθένας θέλει να παίζει, είναι πολύ υγιές αυτό, αλλά έχουμε εξαιρετική σχέση γιατί ο ένας στηρίζει τον άλλο σε όλη τη σεζόν. Από την πλευρά μου, δεν είναι τόσο εύκολη η σεζόν, έμεινα εκτός για τρεις φορές. Δεν είναι τόσο εύκολο να επιστρέφεις από τραυματισμό, που ήταν σα να ξαναέκανα προετοιμασία. Αυτό που μετράει είναι ότι κατάφερα να επιστρέψω και βοηθάω και πάλι την ομάδα. Αυτό μου αρκεί».

