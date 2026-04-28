Επιτυχημένη η χειρουργική επέμβαση του Μόντριτς - Μετράει αντίστροφα για το Mundial

Ο Κροάτης σταρ μετά το κάταγμα ζυγωματικού που υπέστη στο ντέρμπι της Μίλαν με την Γιουβέντους, πέρασε άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.

Η κροατική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας για την επιτυχή επέμβαση που υποβλήθηκε ο Κροάτης χαφ, που πλέον μετράει αντίστροφα για την τελευταία παρουσία του σε Mundial.

«Ο αρχηγός της Κροατίας, Λούκα Μόντριτς, υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση μετά το κάταγμα του αριστερού ζυγωματικού στην αναμέτρηση της Μίλαν με την Γιουβέντους

Το ιατρικό προσωπικό της Κροατίας βρίσκεται σε μόνιμη επαφή με την AC Milan και τον αρχηγό της ομάδας, καθώς και με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Ζλάτκο Ντάλιτς», ανέφερε η ανακοίνωση των Κροατών.