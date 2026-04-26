Η Κηφισιά το άξιζε περισσότερο, είχε ευκαιρίες και δοκάρι, όμως τελικά έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό και να συνεχίζουν να είναι μακριά από την ζώνη του υποβιβασμού.

Σε ένα ματς που κανείς δεν ήθελε να χάσει, Κηφισιά και Παναιτωλικός ήρθαν ισόπαλοι χωρίς σκορ (0-0), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play out της Stoiximan Super League. Έτσι, η ομάδα των Βορείων Προαστίων και αυτή της Αιτωλοακαρνανίας πήραν από έναν βαθμό και εξακολουθούν να μην κινδυνεύουν άμεσα με υποβιβασμό.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε ομαλά χωρίς πολλές φάσεις, με καμία από τις δύο ομάδες να μην επιθυμεί να πάρει αχρείαστα ρίσκα. Από τη μία η ομάδα του Αναστασίου απειλούσε κυρίως με κεφαλιές, ενώ από την άλλη αυτή του Λέτο είχε ως κύριο εκφραστή των επιθέσεών της τον Αντονίσε.

Πρώτη στιγμή στο ματς ήρθε για τους φιλοξενούμενους στο 6ο λεπτό με τον Σιέλη, ωστόσο η κεφαλιά του έφυγε ψηλά άουτ, ενώ αργότερα (26΄) ίδια κατάληξη είχε και η κεφαλιά του Άλεξιτς. Από την άλλη πλευρά, οι γηπεδούχοι που είχαν ανεβάσει ρυθμό είχαν καλές ευκαιρίες με τον Αντονίσε, όμως αρχικά (8') ο Κουτσερένκο μπλόκαρε το σουτ του 24χρονου και στη συνέχεια (18') έφυγε ψηλά άουτ έπειτα από πολύ ωραία ενέργεια.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά ήταν σαφώς ανώτερη και είχε τις ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Όπως στο πρώτο μέρος, έτσι και στο 47ο λεπτό, ο Αντονίσε είχε διπλή ευκαιρία για να σκοράρει, ωστόσο ο Κουτσερένκο σταμάτησε το δυνατό σουτ του και λίγα δευτερόλεπτα μετά δεν κατάφερε να σκοράρει και σε τετ α τετ.

Η μεγαλύτερη φάση του ματς ήρθε στο 84', όμως ούτε εκεί ήρθε το πολυπόθητο γκολ. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Λέτο κέρδισε κόρνερ, ο Μποτία πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα έφτασε στον Ζέρσον και αυτός προσπάθησε να σκοράρει από κοντά επίσης με κεφαλιά, ωστόσο πέτυχε το δοκάρι. Η μπάλα έμεινε «ζωντανή» στην περιοχή, ο Θεοδωρίδης σούταρε, όμως ούτε αυτός κατάφερε να νικήσει τον Κουτσερένκο, με το 0-0 να μένει μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης.