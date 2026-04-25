Βιεϊρίνια: «Θέλουμε να κερδίζουμε τίτλους κάθε χρόνο - Το κάτι παραπάνω για τα 100 χρόνια» (vid)

«Πλέον έχω περισσότερο άγχος, αλλά πιστεύω στις δυνατότητές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντρέ Βιεϊρίνια, στον πρώτο του τελικό από το νέο πόστο.

Τον πρώτο του τελικό από τον... πάγκο θα ζήσει ο Πορτογάλος legend των Θεσσαλονικιών, με τον ίδιο να αναφέρει στις δηλώσεις του πως το άγχος μεγαλώνει από το νέο πόστο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το πόσο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ ο τίτλος στα 100 χρόνια: «Πολύ σημαντικό. Είμαστε μία ομάδα που κάθε χρόνο θέλουμε να κερδίζουμε τίτλους. Οπότε στα 100 χρόνια θέλουμε το κάτι παραπάνω. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο κόντρα σε μία ομάδα που ήταν και πέρσι στον τελικό. Αν είμαστε σοβαροί και δείξουμε την εικόνα που μπορούμε θεωρούμε ότι μπορούμε να το πάρουμε».

Για το αν υπάρχει περισσότερο άγχος τώρα ή ως ποδοσφαιριστής: «Έχεις περισσότερος άγχος. Γιατί ως παίκτης βρίσκεις τρόπους να δουλέψεις το άγχος. Τώρα δεν είναι στο χέρι σου».

Για το τι συμβουλή θα έδινε στους παίκτες: «Έχουν την εμπειρία αρκετοί από αυτούς. Μίλησα με όλους. Να είναι συγκεντρωμένοι, να δώσουν το 100% του εαυτού τους και να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Αν παίξουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα».