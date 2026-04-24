Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για τερματοφύλακα και Σα

Ο Ολυμπιακός ψάχνει τερματοφύλακα, αλλά για μπακ απ του Τζολάκη.

Το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση τερματοφύλακα και ήδη εξετάζει περιπτώσεις. Το συμβόλαιο του Αλέξανδρου Πασχαλάκη λήγει τον Ιούνιο και οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να βρουν έναν καλό γκολκίπερ πίσω από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Κι αυτό με την προϋπόθεση ότι δεν θα έρθει μια μεγάλη πρόταση για τον 24χρονο άσο, που τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο παίκτης δεν θα μπορούν να αρνηθούν.

Τις τελευταίες μέρες, επανέρχεται στο προσκήνιο των Πειραιωτών το όνομα του Ζοσέ Σα, καθώς η Γουλβς υποβιβάστηκε και ο Πορτογάλος μένει ελεύθερος. Ωστόσο, ο ίδιος θα ήθελε να μείνει στην Αγγλία, ενώ αναζητά ένα συμβόλαιο με την εγγύηση ότι θα παίρνει χρόνο συμμετοχής, ίσως όχι ως βασικός, αλλά δεν θα είναι μόνιμα στον πάγκο.

Στον Ολυμπιακό ωστόσο, όσο υπάρχει ο Τζολάκης, δύσκολα ο δεύτερος τερματοφύλακας θα πάρει πολλές ευκαιρίες. Γι’ αυτό ο Σα δεν είναι ψηλά στη λίστα, σε αντίθεση με τον Σέζαρ Μίστα της Ρίο Άβε, ο οποίος τα πάει εξαιρετικά στην Πορτογαλία φέτος.