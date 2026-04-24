Ο Μπαστόνι ρίχνει τις απαιτήσεις του για να κλείσει η μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα

Ο Αλεσάντρο Μπαστόνι πιέζει την Ιντερ για να συνεχίσει από το καλοκαίρι την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, η οποία έχει πλέον τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του, παρά το ενδιαφέρον από Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo» αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα έχει στα χέρια μια καταρχήν συμφωνία με τον ατζέντη του Ιταλού στόπερ, Τούλιο Τίντι, και απομένει η συναίνεση της ομάδας του Μιλάνου για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, έχοντας συμβόλαιο με τους «νερατζούρι» μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Η Μπαρτσελόνα έχει κάνει σπουδαία δουλειά τις τελευταίες εβδομάδες στο παρασκήνιο για να αποσπάσει την υπογραφή του Μπαστόνι. Ο αθλητικός διευθυντής της, Ντέκο, έχει ταξιδέψει από την αρχή του χρόνου τρεις φορές στο Μιλάνο για να μιλήσει με τον Τίντι, αλλά και για να συναντηθεί με τον ίδιο τον 26χρονο Ιταλό διεθνή κεντρικό αμυντικός, ο οποίος έχει αποφασίσει να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Το σχετικό ρεπορτάζ μάλιστα υποστηρίζει πως ο Μπαστόνι θέλει οπωσδήποτε να φορέσει τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» και γι' αυτό είναι διατεθειμένος να ρίξει τις απαιτήσεις του και ν' αποδεχθεί ετήσιες αποδοχές κάτω από τα δέκα εκατ. ευρώ, ενώ στο Μιλάνο λαμβάνει περίπου 12 εκατ. ευρώ το χρόνο!