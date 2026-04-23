«Παρακολουθεί τον Μπάρκα ο Παναθηναϊκός»

Δημοσίευμα από το εξωτερικό υποστηρίζει πως ο Βασίλης Μπάρκας συγκαταλέγεται στην λίστα των Ελλήνων τερματοφυλάκων που παρακολουθεί ενόψει της επόμενης σεζόν ο Παναθηναϊκό.

Το «Τριφύλλι» θα προχωρήσει σε αλλαγές κάτω από τα δοκάρια του μέσα στο καλοκαίρι και είναι δεδομένο ότι γίνονται κινήσεις ώστε να αποκτηθεί ένας Έλληνας τερματοφύλακας, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να αποτελεί φυσικά τον μεγάλο στόχο.

Το «transferfeed.com» πάντως υποστηρίζει ότι οι «πράσινοι» έχουν στην λίστα τους και τους Βασίλη Μπάρκα, Γιώργο Αθανασιάδη και Χρήστο Μανδά, με τον πρώτο εξ αυτών να αγωνίζεται στην Ουτρέχτη και να έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Φυσικά έχει μεγάλη εμπειρία από το ελληνικό Πρωτάθλημα, έχοντας παίξει σε ΑΕΚ και Ατρόμητο, ενώ είναι και 18 φορές διεθνής με την Εθνική Ελλάδος.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί την περίπτωση του 31χρονου Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Μπάρκα, ο οποίος πραγματοποιεί σταθερές εμφανίσεις με την Ουτρέχτη, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την απόκτηση δύο νέων γκολκίπερ ενόψει της επόμενης σεζόν.

Στους κύκλους του ποδοσφαίρου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι μία από τις μεταγραφές θα αφορά Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Μπάρκας βρίσκεται σε λίστα παικτών που παρακολουθούνται, στην οποία συμπεριλαμβάνονται επίσης οι Γιώργος Αθανασιάδης, Χρήστος Μανδάς και Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με τον σύλλογο να εξετάζει ανοιχτά την αγορά πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση.

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας μετρά 13 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, εντάχθηκε στην τωρινή του ομάδα τον Ιούλιο του 2023 και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, ενώ η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία στο Transfermarkt ανέρχεται στα 3.5 εκατ. ευρώ».