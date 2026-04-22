Παντελίδης: «Δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος με τον πόντο - Γίνεται μεγάλος αγώνας»

Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet, Σάββας Παντελίδης, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV, μετά το τέλος της ισόπαλης (1-1) αναμέτρησης με την Κηφισιά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το σημαντικό είναι ότι δεν πετύχαμε ένα γκολ ακόμη γιατί είχαμε ανάγκη τη νίκη. Το στενάχωρο είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ενώ είμαστε καλοί αμυντικά, βρισκόμαστε πίσω στο σκορ. Είναι κάτι που μας έχει δημιουργήσει ανασφάλεια. Δεν είχαμε προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά το κλείσαμε πίσω στο σκορ. Ναι στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα, ισοφαρίσαμε, αλλά δεν ήταν αρκετό.



Δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος με τον πόντο. Τα παιδιά έκαναν μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμη και γίνεται μεγάλος αγώνας».