Βιεϊρίνια: «Τον ΠΑΟΚ τον ζεις, κάτι παραπάνω από μία ομάδα» (pic)

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια, που παραμένει και υπηρετεί τον Δικέφαλο και μετά το τέλος της σπουδαίας ποδοσφαιρικής του καριέρας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τα 100 χρόνια περήφανης ιστορίας του ΠΑΟΚ.

Με λόγια καρδιάς, ο εμβληματικός αρχηγός ανέφερε:

«Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ κάτι εύκολο. Ήταν πάντα κάτι αληθινό. Σε έμαθε να περιμένεις, να αντέχεις, να πιστεύεις ακόμα κι όταν όλα φαίνονταν χαμένα. Σε κάθε του στιγμή υπάρχει μια ιστορία.

Στιγμές χαράς και πίκρας, άνθρωποι που έζησαν και έδεσαν τη ζωή τους μαζί του. 100 χρόνια τώρα, είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Είναι συνήθεια, είναι ανάγκη, είναι κομμάτι του εαυτού μας. Και ίσως αυτό να είναι το πιο αληθινό απ’ όλα. Το ΠΑΟΚ δεν τον ακολουθείς, τον ζεις.

Χρόνια πολλά ΠΑΟΚάρα μου».