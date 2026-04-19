Παπαδόπουλος: «Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία»

Ο προπονητής του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος μετά την ήττα της ομάδας του από τον ΟΦΗ, τόνισε ότι οι παίκτες του θα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν ήμασταν καθόλου καλοί σήμερα σε ένα σημαντικό ματς για εμάς. Στο πρώτο μέρος χάσαμε όλες τις μονομαχίες, ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος και βρέθηκε μπροστά στο σκορ. Πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας, παρότι στις προπονήσεις δείχναμε καλά. Η εικόνα όμως στο ματς δεν ήταν καλή.

Είμαστε καλή ομάδα, έχουμε εμπιστοσύνη στο σύνολο της ομάδας και στους παίκτες. Πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας σε μερικά πράγματα. Θα πρέπει να το κάνουμε από αύριο. Είμαστε ακόμη μπροστά στη βαθμολογία και έχουμε μεγάλο κίνητρο, κάτι όμως το οποίο δεν φάνηκε σήμερα στα μάτια των παικτών μου».