Σπουδαίο διπλό της Λάτσιο στη Νάπολη!

Tεράστια νίκη μέσα στην έδρα της Νάπολι με 0-2 σημείωσε η Λάτσιο, η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Serie A.

Η Λάτσιο πανηγύρισε τεράστια εκτός έδρας νίκη με 0-2 απέναντι στην Νάπολι, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα το ματς από τα πρώτα λεπτά, καθώς μόλις στο 6' ο Καντσελιέρι άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση. Στο 31' η Λάτσιο είχε τεράστια ευκαιρία για το 0-2, όμως ο Ζακάνι αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι.

Οι Ρωμαίοι ξεκίνησαν δυνατά και στο δεύτερο μέρος και στο 57' ο Μπάσιτς διπλασίασε τα τέρματα της Λάτσιο. Μέχρι το φινάλε το σκορ δεν άλλαξε και έτσι οι φιλοξενούμενοι πανηγύρισαν τεράστια νίκη απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα.

Η Λάτσιο ανέβηκε στην 9η θέση της βαθμολογίας με 47 βαθμούς, ενώ η Νάπολι έμεινε πίσω στην μάχη του τίτλου, καθώς δεν κατάφερε να μειώσει την διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ (66 βαθμούς έναντι 78 των νερατζούρι).