450 εκατ. λίρες και μια Λίβερπουλ που… δεν τελειώνει φάσεις

Αν αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσε να βγάλει η Λίβερπουλ σε τέτοια βραδιά, τότε το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται. Γράφει ο Χρ. Σταθόπουλος.

Δεν είναι η ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν που ενοχλεί περισσότερο. Είναι ο τρόπος. Είναι η αίσθηση ότι η ομάδα παίζει, προσπαθεί, φτάνει μέχρι την περιοχή και εκεί ξαφνικά σβήνει. Σαν να της κόβεται το ρεύμα ακριβώς τη στιγμή που πρέπει να δείξει ότι ανήκει στο πιο υψηλό επίπεδο.

Στο Anfield υπήρχε ένταση, υπήρχε πίεση, υπήρχε κόσμος που έσπρωχνε από το πρώτο λεπτό. Υπήρχαν και τα νούμερα για να το στηρίξουν όλο αυτό. 21 τελικές, xG στο 1,94, 50 επαφές στην αντίπαλη περιοχή. Κι όμως, το κοντέρ έμεινε στο μηδέν. Όχι επειδή η μπάλα δεν ήθελε να μπει. Επειδή αυτή η Λίβερπουλ δεν έχει τον τρόπο να τη βάλει μέσα όταν πρέπει. Και αυτό είναι το πραγματικό της πρόβλημα όλη τη σεζόν, όχι μόνο απέναντι στην Παρί.

Ο Άρνε Σλοτ προσπάθησε μετά το ματς να κρατήσει έναν τόνο αισιοδοξίας. Μίλησε για ομάδα που μπορεί να σταθεί απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, για βραδιά στην οποία η ομάδα του έδειξε χαρακτήρα, για μέλλον που παραμένει φωτεινό. Ωραία ακούγονται όλα αυτά, αλλά το ζήτημα δεν είναι αν στάθηκες. Το ζήτημα είναι αν πέρασες. Και οι reds όχι μόνο δεν πέρασαν, αλλά έμειναν και με το βαρύ συμπέρασμα ότι, παρά τα λεφτά που έριξαν, παρά τις μεταγραφές, παρά τον θόρυβο του καλοκαιριού, παραμένουν μια ομάδα που στα πολύ μεγάλα ματς δεν έχει καθαρή ταυτότητα και ακόμη λιγότερο καθαρό τελείωμα.

Εδώ αρχίζει και η πιο δύσκολη κουβέντα. Τα σχεδόν 450 εκατομμύρια λίρες δεν είναι ποσό για να λες «χτίζουμε«. Είναι ποσό για να απαιτείς αντίκρισμα. Και το αντίκρισμα σήμερα είναι σκληρό για την ομάδα του λιμανιού. Χωρίς τίτλο, εκτός Ευρώπης, εκτός μάχης πρωταθλήματος και με τη σεζόν να έχει μαζευτεί στην ανάγκη να σωθεί μια θέση στο επόμενο Champions League. Αυτό δεν το λες επιτυχία, δεν το λες ούτε καν φυσιολογική μεταβατική χρονιά. Το λες ξεκάθαρα: αποτυχία με ακριβή τιμή.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ ξεκίνησε χωρίς να δείχνει έτοιμος για τέτοια βραδιά και φάνηκε. Δεν είχε ρυθμό, δεν είχε καθαρό μυαλό, δεν μπορούσε να κουμπώσει στο παιχνίδι. Ο Φλόριαν Βιρτς δεν πήρε την ομάδα πάνω του όταν ζητούσε προσωπικότητα. Ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ πιέστηκε και ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν πείθει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος της βαριάς σκιάς του Άλισον. Δεν μιλάμε για παίκτες χωρίς ποιότητα. Μιλάμε για μεταγραφές που δεν έγιναν ακόμη σύνολο, για πρόσωπα που μοιάζουν να μπήκαν σε μια ομάδα που ψάχνει ακόμα τον εαυτό της.

Και αυτό φέρνει την κουβέντα κατευθείαν στον πάγκο. Ο Σλοτ δεν είναι ο μόνος υπεύθυνος, αλλά δεν γίνεται και να μένει στο απυρόβλητο. Γιατί το μεγαλύτερο ερώτημα σήμερα δεν είναι αν έχει καλούς παίκτες να παίξει ο Ολλανδός τεχνικός. Έχει. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς θέλει να είναι αυτή η Λίβερπουλ. Δεν είναι μια ομάδα-μηχανή στο πρέσινγκ. Δεν είναι μια ομάδα που χτυπά με συνέπεια στις μεταβάσεις. Δεν είναι ούτε μια ομάδα που πατάει τον αντίπαλο και τον πνίγει με καθαρό σχέδιο στο τελευταίο τρίτο. Είναι κάτι ενδιάμεσο, κάτι μισοτελειωμένο. Και στο Champions League, ειδικά απέναντι σε ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, το μισοτελειωμένο δεν επιβιώνει. Σε τρώει ζωντανό.

Η πικρή αλήθεια είναι ότι η Παρί δεν χρειάστηκε να κάνει θαύματα. Δεν χρειάστηκε να παίξει το ποδόσφαιρο του αιώνα. Χρειάστηκε μονάχα να κάνει αυτό που κάνουν οι μεγάλες ομάδες σε τέτοιες βραδιές. Να αντέξει, να περιμένει και να χτυπήσει τη στιγμή που πρέπει. Η Λίβερπουλ, αντίθετα, είχε φάσεις αλλά όχι φονικό ένστικτο, είχε ενέργεια αλλά όχι καθαρό μυαλό, είχε το γήπεδο μαζί της αλλά όχι την ψυχραιμία να μετατρέψει την πίεση σε γκολ. Και στο τέλος ήρθε ο Ουσμάν Ντεμπελέ να τελειώσει τη δουλειά σαν παίκτης που ξέρει ακριβώς τι απαιτεί αυτή η σκηνή.

Σαν να μην έφτανε όλο αυτό, ήρθε και ο τραυματισμός του Εκιτικέ να δώσει ακόμη μια γροθιά σε μια ήδη στραβή βραδιά. Αν χαθεί για καιρό, το βάρος πέφτει ακόμη περισσότερο πάνω στον Ίσακ, που τώρα γυρίζει, ψάχνεται και καλείται να σηκώσει πράγματα που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δείξει ότι μπορεί να κουβαλήσει μόνος του. Και πίσω του υπάρχει μια ομάδα που ούτε ρυθμό έχει βρει σταθερά, ούτε αυτοπεποίθηση, ούτε σιγουριά ότι αν της παρουσιαστεί η μεγάλη ευκαιρία θα την αρπάξει από τον λαιμό.

Το καλοκαίρι, λοιπόν, δεν έρχεται ως μια περίοδος διορθώσεων. Έρχεται σαν στιγμή κρίσης. Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ και τον Άντι Ρόμπερτσον να οδεύουν προς την έξοδο, με συμβόλαια που κρέμονται, με μεταγραφές που ακόμα δεν έχουν δώσει τα αναμενόμενα και με ένα μοντέλο που συνεχίζει να λέει «πουλάμε για να αγοράσουμε», οι κόκκινοι μοιάζουν να φτάνουν ξανά σε σημείο όπου δεν αρκεί ένα φρεσκάρισμα. Το πράγμα θέλει ξανακοίταγμα από την αρχή. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι ακόμα δεν είσαι βέβαιος ποιος είναι πραγματικά ο κορμός που αξίζει να κρατήσεις ως βάση.

Εκεί ακριβώς αρχίζει να βαραίνει και η πίεση πάνω στον Σλοτ. Όχι μόνο επειδή αποκλείστηκε, όχι μόνο επειδή δεν πήρε τίτλο. Αλλά επειδή, μετά από τέτοια επένδυση, η Λίβερπουλ δεν δείχνει ολοκληρωμένη, ώριμη, απειλητική. Δείχνει πιο ακριβή, αλλά όχι πιο έτοιμη. Και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό συμπέρασμα από όλα. Το γεγονός ότι χρήματα δαπανήθηκαν, οι λύσεις, όμως, δεν εμφανίστηκαν.

Τώρα πια δεν υπάρχει χώρος για μεγάλα λόγια. Δεν υπάρχει αφήγημα για ηρωική ήττα, ούτε παρηγοριά στο χειροκρότημα του Kop. Αυτά έχουν σημασία, αλλά δεν αλλάζουν την ουσία. Η Λίβερπουλ έχασε από την Παρί Σεν Ζερμέν κι επιπλέον έχασε τη δυνατότητα να πείσει ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Αυτό πονάει περισσότερο από έναν αποκλεισμό.

Η σεζόν έχει μείνει να κρέμεται από έναν στόχο που σε άλλες χρονιές θα ήταν η βάση: την έξοδο στο Champions League. Μόνο που τώρα δεν είναι βάση. Είναι ανάγκη. Είναι όρος επιβίωσης για το επόμενο βήμα. Γιατί χωρίς αυτά τα έσοδα, χωρίς αυτή τη σκηνή, χωρίς το δέλεαρ που προσφέρει η κορυφαία διοργάνωση, το καλοκαιρινό rebuilding γίνεται πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο ακριβό και πολύ πιο επικίνδυνο.

Η Λίβερπουλ πάλεψε, ναι. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Και ένας σύλλογος σαν αυτόν δεν μπορεί να ζει με το «τουλάχιστον το πάλεψε». Ο κόσμος της δεν μεγάλωσε με χειροκρότημα στην καλή προσπάθεια. Μεγάλωσε με απαίτηση, με βραδιές που μύριζαν αίμα για τον αντίπαλο, με ομάδες που όταν έβρισκαν μισή φάση την έκαναν γκολ και όταν έβλεπαν το παραμικρό ρήγμα το άνοιγαν με τα χέρια. Αυτή η Λίβερπουλ, τουλάχιστον τώρα, δεν είναι εκεί.