Ολυμπιακός: Ψάχνει τη βελτίωση ο Ποντένσε

Οι εμφανίσεις του Ντάνιελ Ποντένσε φέτος στον Ολυμπιακό δεν είναι καλές, αλλά γίνεται προσπάθεια να βρει τον καλό του εαυτό.

Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Ντάνιελ Ποντένσε και στον Ολυμπιακό ψάχνουν τρόπο να τον… ενεργοποιήσουν και πάλι. Ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν έχει δείξει την ποιότητά του φέτος όσο περίμεναν στους «ερυθρόλευκους», έχοντας κάποιες σποραδικές καλές εμφανίσεις. Απέναντι στην ΑΕΚ δεν μπόρεσε να βοηθήσει και έβγαζε έναν εκνευρισμό που δεν βοήθησε την ομάδα.

Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια στον Ρέντη να ανεβάσουν την ψυχολογία του Ποντένσε, για να μπορέσει να βρει και τον καλό του αγωνιστικό εαυτό. Στον Ολυμπιακό δεν περιμένουν ξαφνικά να θυμίσει τον προ διετίας παίκτη, αλλά θέλουν να τον δουν να είναι πιο επιδραστικός στο παιχνίδι. Και γι’ αυτό περιμένουν να δουν κάποια βελτίωση, αρχής γενομένης από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Από εκεί και πέρα, το μέλλον του στον Ολυμπιακό θα κριθεί μετά το τέλος των πλέι οφ, καθώς θα πρέπει να βρεθεί λύση με την Αλ Σαμπάμπ, από την οποία αποκτήθηκε δανεικός. Οι Σαουδάραβες δεν θέλουν να τον κρατήσουν, ο Πορτογάλος δεν θέλει να επιστρέψει εκεί και όλα θα κριθούν στις απαιτήσεις που θα έχουν για την παραχώρησή του.

