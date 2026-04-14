Νταλγκλίς: «Θα είναι ανόητοι στην ομοσπονδία αν δεν ανανεώσουν το συμβόλαιο του Κλαρκ»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σκωτίας, Στιβ Κλαρκ, οδήγησε την εθνική ομάδα στα τελικά του Μουντιάλ, το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Ο 62χρονος Σκωτσέζος κόουτς έχει όμως συμβόλαιο μέχρι το τέλος Ιουλίου και ο θρύλος του βρετανικού ποδοσφαίρου, Κένι Νταλγκλίς, παρενέβη στο θέμα και ζήτησε από την ομοσπονδία να προχωρήσει άμεσα στην επέκταση του, ακόμη και αν τα αποτελέσματα στο παγκόσμιο κύπελλο δεν είναι τα προσδοκώμενα:

«Θα είναι ανόητοι στην ομοσπονδία αν δεν ανανεώσουν το συμβόλαιο του Κλαρκ. Είναι ένας από το πιο επιτυχημένους προπονητές στην Ιστορία του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου και οδήγησε την εθνική στο Μουντιάλ.

Τι άλλο πρέπει να κάνει για να του προσφέρουν ένα νέο πολυετές συμβόλαιο; Ακόμη και αν δεν τα πάμε καλά στο Μουντιάλ, πρέπει ο Στιβ να συνεχίσει τη δουλειά του», τόνισε ο θρυλικός άσος της Λίβερπουλ και της εθνικής Σκωτίας. Ο Στιβ Κλαρκ ανέλαβε την εθνική το 2019 και από τότε έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο.