Καβάλα: Παρελθόν ο Μάρας από τη διοίκηση – Μήνυμα για τη συνέχεια

Ο Γιώργος Μάρας αποχώρησε από τη διοίκηση της Καβάλας.

Την αποχώρηση του Γιώργου Μάρα από τη διοίκηση ανακοίνωσε η Καβάλα, μετά από μήνες στήριξης του προέδρου Ανδρέα Σκλαρή. Παράλληλα, ο ΑΟΚ έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια των πλέι άουτ, παρά το μείον 6 από τον Νέστο Χρυσούπολης και το μείον 7 από τον ΠΑΟΚ Β, τρεις στροφές πριν τη λήξη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Α.Ο. Καβάλα ανακοινώνει ότι ο Γιώργος Μάρα αποχωρεί από την ομάδα για προσωπικούς λόγους.

Η διοίκηση της ομάδας τον ευχαριστεί για την έως τώρα προσφορά του και τη συνεργασία, ευχόμενη ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της πορείας του.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται και τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη.

Η ομάδα παραμένει συγκεντρωμένη στον στόχο της παραμονής και όλοι μαζί θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τον πετύχουμε.