Ο Μπαστόνι λέει «όχι» στην Μπαρτσελόνα και παραμένει στην Ίντερ

Ο Αλεσάντρο Μπαστόνι φέρεται να απορρίπτει το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την Ίντερ για χάρη της Μπαρτσελόνα ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αναφορές περί αναδιάρθρωσης στο ρόστερ της Ίντερ μετά το τέλος της σεζόν 2025-2026, με πιθανές αποχωρήσεις παικτών προκειμένου να εξασφαλιστεί ρευστότητα για νέες μεταγραφές.

Σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Μπαστόνι είχε συνδεθεί με πιθανή πώληση, ενώ η Μπαρτσελόνα είχε δείξει ενδιαφέρον και είχε πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές με το περιβάλλον του παίκτη, σύμφωνα με ιταλικά και ισπανικά δημοσιεύματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την «Corriere dello Sport», ο Ιταλός διεθνής επιθυμεί να παραμείνει στην Ίντερ και να συνεχίσει να διεκδικεί τίτλους με την ομάδα του Μιλάνου. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Μπαστόνι θεωρεί τους “νερατζούρι” «ομάδα του», δείχνοντας ισχυρό δέσιμο με τον σύλλογο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στις οικονομικές απαιτήσεις των δύο ομάδων, με την Μπαρτσελόνα να εκτιμά την αξία του παίκτη περίπου στα 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ίντερ φέρεται να ζητά 60 έως 70 εκατομμύρια.

Ο Μπαστόνι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, νιώθει ιδιαίτερα δεμένος με την Ίντερ, ειδικά λόγω της στήριξης που έχει λάβει από τον σύλλογο σε δύσκολες στιγμές, όπως μετά τον τελικό του Derby d’Italia απέναντι στη Γιουβέντους, αλλά και την επιστροφή του μετά την αποβολή του σε αγώνα της εθνικής Ιταλίας.