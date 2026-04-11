Eλπίζει για Ευρώπη η Μπράιτον, μοιρασιά για Μπρέντφορντ και Έβερτον

Η Μπράιτον με δύο γκολ του Βίφερ πέρασε από την έδρα της Μπέρνλι (0-2) και την ‘καταδίκασε’, ενώ ισόπαλη 2-2 ολοκληρώθηκε η ‘μάχη’ ανάμεσα σε Μπρέντφορντ και Έβερτον.

«Σφαγή» γίνεται κάτω από την 4άδα στην Premier League και συνεχίζει μετά και από τα αποτελέσματα το απόγευμα του Σαββάτου (11/04). Η Μπράιτον με δύο γκολ του Βίφερ πήρε εκτός έδρας νίκη σε βάρος της Μπέρνλι (0-2), η οποία χρειάζεται πλέον ένα σπάνιο «θαύμα» για να μην επιστρέψει στην Championship, ενώ η ομάδα του Φαμπιάν Χούρτσελερ πλησίασε στο -3 από την 5η θέση με αγώνα περισσότερο. Ήταν η 5 νίκη στα τελευταία 6 παιχνίδια για τους Γλάρους.

Έναν βαθμό πάνω από την Μπράιτον βρίσκονται Μπρέντφορντ και Έβερτον που αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Οι γηπεδούχοι πήραν ακόμα δύο γκολ από τον σούπερ φορμαρισμένο, Ιγκόρ Τιάγκο, και φάνηκε ότι θα πάρουν και τη νίκη, όμως στις καθυστερήσεις ο Ντιούσπερι-Χολ χάρισε τον πόντο στα Ζαχαρωτά για το τελικό 2-2. Όλοι πλέον στο κόλπο για την Ευρώπη και με βλέψεις [γιατί όχι;] για το Champions League αφού Λίβερπουλ και Τσέλσι παρά πείθουν με την εικόνα και τα αποτελέσματά τους.