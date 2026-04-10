Νέος... Νάνι για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Ο ανηψιός του Νάνι ή κατά κόσμον Λεονάρντο Βαρέλα υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τα λιοντάρια.

Παρότι ακόμα δεν έχει κρεμάσει τα παπούτσια του, μιας και αγωνίζεται ακόμα στο Καζακστάν με την φανέλα της Ακτόμπε, η οικογένεια του Νάνι έχει ήδη βρει τον ποδοσφαιρικό συνεχιστή του 40χρονου εξτρέμ.

Ο 17χρονος Λεονάρντο Βαρέλα, ο ανιψιός του Νάνι, μετά από 8 χρόνια στις ακαδημίες των λιονταριών πήρε επαγγελματικό συμβόλαιο από την Σπόρτινγκ και ο θείος είχε κάθε λόγο για να είναι υπερήφανος: "Ακόμα ένα λιοντάρι. Τι τιμή να βλέπω τον ανηψιό μου να υπογράφει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο", σχολίασε ο Νάνι, ο οποίος αγωνίστηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους με την φανέλα της Σπόρτινγκ.