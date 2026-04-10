Νέος... Νάνι για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Παρότι ακόμα δεν έχει κρεμάσει τα παπούτσια του, μιας και αγωνίζεται ακόμα στο Καζακστάν με την φανέλα της Ακτόμπε, η οικογένεια του Νάνι έχει ήδη βρει τον ποδοσφαιρικό συνεχιστή του 40χρονου εξτρέμ.
Ο 17χρονος Λεονάρντο Βαρέλα, ο ανιψιός του Νάνι, μετά από 8 χρόνια στις ακαδημίες των λιονταριών πήρε επαγγελματικό συμβόλαιο από την Σπόρτινγκ και ο θείος είχε κάθε λόγο για να είναι υπερήφανος: "Ακόμα ένα λιοντάρι. Τι τιμή να βλέπω τον ανηψιό μου να υπογράφει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο", σχολίασε ο Νάνι, ο οποίος αγωνίστηκε σε δύο διαφορετικές περιόδους με την φανέλα της Σπόρτινγκ.