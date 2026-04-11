Στο... κόλπο για Λεβαντόφσκι η Μίλαν

Όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Πολωνού στράικερ της Μπαρτσελόνα.

Η «Gazzetta dello Sport» αποκαλύπτει ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βρίσκεται ήδη στο «τραπέζι» της Μίλαν, όχι απλώς ως σκέψη που περνά από το μυαλό, αλλά κάτι περισσότερο, σε βαθμό που να αλλάζει τα δεδομένα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η κίνηση δεν ξεκινά από τους «ροσονέρι», αλλά από την πλευρά του παίκτη. Ο 37χρονος Πολωνός φέρεται να αναζητά μια νέα πρόκληση υψηλού επιπέδου, σε μια ομάδα με ξεκάθαρη φιλοδοξία επιστροφής στην κορυφή της Ευρώπης.

Στη Μίλαν βλέπουν στο πρόσωπό του έναν ηγέτη τοπ κλάσης, ικανό να δώσει άμεσα λύσεις στο σκοράρισμα και να μεταφέρει εμπειρία στα αποδυτήρια. Παράλληλα, η Γιουβέντους παραμένει στο «κάδρο», κρατώντας ανοιχτό δίαυλο χωρίς να έχει κινηθεί αποφασιστικά.

Το βασικό εμπόδιο είναι το οικονομικό. Το συμβόλαιο του Πολωνού δεν περνά απαρατήρητο, όμως στο Μιλάνο υπάρχει διάθεση να γίνει υπέρβαση και η υπόθεση να προχωρήσει. Αγωνιστικά, ο Λεβαντόφσκι αποδεικνύει την αξία του με την Μπαρτσελόνα.

Με 17 γκολ και 3 ασίστ συνολικά, αφήνει πίσω του σε επιδόσεις βασικά επιθετικά «όπλα» της Μίλαν, όπως ο Ράφαελ Λεάο, αλλά και ο Κρίστιαν Πούλισικ.