O Σλοτ απάντησε γιατί άφησε στον πάγκο τον Σαλάχ: «Δεν θέλαμε να σκοράρουμε»!

Με τον πλέον κυνικό τρόπο παραδέχτηκε ο Άρνε Σλοτ την υποταγή της Λίβερπουλ στο Παρίσι, εξηγώντας παράλληλα τον λόγο που δεν έβαλε καθόλου στο παιχνίδι τον Μο Σαλάχ.

Οι Reds υποκλίθηκαν στην Παρί Σ.Ζ. με το τελικό 2-0 να τους... κολακεύει και ο Ολλανδός προπονητής παραδέχτηκε ευθέως ότι στο φινάλε ο στόχος του δεν ήταν να βάλει κάποιο γκολ η ομάδα του, αλλά να μην αυξηθεί ο δείκτης του σκορ. Και γι' αυτό προτίμησε να αμυνθεί η Λίβερπουλ, από το να βάλει έναν πιο φρέσκο επιθετικό!

«Νομίζω ότι στο τελευταίο μέρος του αγώνα, το ζητούμενο ήταν περισσότερο η επιβίωση για εμάς παρά η πιθανότητα να σκοράρουμε! Ο Μο έχει μεγάλη ποιότητα, αλλά για 20-25 λεπτά καθαρής άμυνας μέσα στην περιοχή μας, θεώρησα καλύτερο να τον κρατήσω φρέσκο για τα παιχνίδια που έρχονται», είπε.