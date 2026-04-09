Σλοτ: «Είμαστε τυχεροί που χάσαμε με 2-0»!

Ο προπονητής της Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Παρί στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά του Champions League, τόνισε ότι η ομάδα του ήταν τυχερή που δέχθηκε μόλις δύο γκολ!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Άρνε Σλοτ:

«Αν αναλογιστεί κανείς το σύνολο του αγώνα, νομίζω ότι ήμασταν τυχεροί που χάσαμε μόνο με 2-0, γιατί είχαν περισσότερες ευκαιρίες από τα γκολ που πέτυχαν. Αν και το πρώτο γκολ ήταν σκληρό, γιατί δεν είχαν κάνει κάποια ευκαιρία και μετά μπήκε ένα σουτ που άλλαξε πορεία, αλλά στη συνέχεια είχαν αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουν κι άλλα γκολ.

Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό για εμάς το γεγονός ότι παραμένουμε στο παιχνίδι και ότι τώρα μπορούμε να τους υποδεχτούμε στο Άνφιλντ, και όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική διαφορά μπορεί να κάνει για εμάς το Άνφιλντ».