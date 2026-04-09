Φλικ: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη, πρέπει να παλέψουμε»

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ μετά την ήττα της ομάδας του από την Ατλέτικο Μαδρίτης, για τον πρώτο προημιτελικό του Champions League, εξέφρασε την αισιοδοξία του για ανατροπή στη ρεβάνς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στο πρώτο γκολ, έπρεπε να αμυνθούμε πολύ καλύτερα. Η κόκκινη κάρτα ακολουθήθηκε από ένα γκολ από φάουλ. Θα μπορούσαμε και έπρεπε να τα πάμε καλύτερα. Νομίζω ότι παίξαμε καλά τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο, ακόμα και με έναν παίκτη λιγότερο.

Δώσαμε τα πάντα, αλλά σήμερα δεν ήμασταν τυχεροί. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα προσπαθήσουμε, θα παλέψουμε. Ο ημιτελικός μπορεί να φαίνεται μακρινός τώρα, αλλά θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε εκεί. Έχουμε την ποιότητα, έχουμε τους παίκτες που μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση.

Φυσικά πρέπει να παλέψουμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη μαγεία. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ντέρμπι με την Εσπανιόλ, οπότε είναι σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε, αλλά μόνο μετά θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στον αγώνα της επόμενης Τρίτης».