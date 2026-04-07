Διευκρινήσεις Παπαδόπουλου: «Έπρεπε να δοθεί άμεσα φάουλ με τον Άρη, απομονώθηκαν φράσεις μου»

Ο τεχνικός των Βοιωτών προχώρησε σε διευκρινήσεις αναφορικά με τη δήλωσή του μετά τον αγώνα με τον Άρη που αφορούσε το ακυρωθέν γκολ του των φιλοξενούμενων, ξεκαθαρίζοντας ότι έπρεπε να δοθεί άμεσα το φάουλ υπέρ του Λεβαδειακού και να μη χρειαστεί το VAR.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνιση σχετικά με τις δηλώσεις μου μετά τον αγώνα με τον Άρη, καθώς διαπιστώνω ότι απομονώθηκαν φράσεις και δόθηκαν ερμηνείες που δεν ανταποκρίνονται στην πρόθεσή μου.

Δεν τοποθετήθηκα για την ορθότητα ή μη της απόφασης του VAR στη συγκεκριμένη φάση, όπου θα έπρεπε να δοθεί άμεσα το φάουλ που έγινε από τον διαιτητή, ούτε εξέφρασα άποψη περί αδικίας οποιασδήποτε ομάδας. Αυτό που ανέφερα ήταν γενικά ότι όταν ακυρώνεται ένα γκολ μέσω VAR, δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη για καμία ομάδα».