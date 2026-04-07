Η Νάπολι θα τιμωρήσει τον Λουκάκου για την αδικαιολόγητη απουσία του

Στα άκρα φαίνεται ότι οδηγούνται οι σχέσεις του Ρομέλου Λουκάκου με τη Νάπολι, μετά την απόφαση του έμπειρου επιθετικού να κάνει την αποθεραπεία για τον τραυματισμό του στο Βέλγιο, χωρίς την άδεια των Ιταλών.

Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολι, Τζιοβάνι Μάνα, μιλώντας για την αδικαιολόγητη απουσία του Λουκάκου, τόνισε ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις για τον Βέλγο στάικερ προαναγγέλλοντας τιμωρία του θηριώδη ποδοσφαιριστή.

«Θα υπάρξουν συνέπειες για τον Λουκάκου. Ο Ρομέλου αποφάσισε να μην επιστρέψει όταν του είπαμε να γυρίσει και να μείνει στο Βέλγιο για να αξιολογήσει τον τραυματισμό του. Η ομάδα πρέπει πάντα να είναι πρώτη.

Θα πάρουμε τα μέτρα μας για αυτή την στάση που κράτησε», ανέφερε στην δήλωσή του ο Τζιοβάνι Μάνα, με τους ανθρώπους της Νάπολι να «βράζουν» για την αδικαιολόγητη απουσία του έμπειρου επιθετικού.