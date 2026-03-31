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Καλή ευκαιρία με Τσιμίκα για την Εθνική! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Κώστας Τσιμίκας είχε καλή στιγμή από πλάγια θέση στο 37΄, αλλά ο τερματοφύλακας της Ουγγαρίας απέκρουσε τη μπάλα.
Καλή ευκαιρία με Τσιμίκα για την Εθνική! (vid)