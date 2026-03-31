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Απέκρουσε με υπερένταση το φάουλ του Σόμποσλαϊ ο Τζολάκης (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Σόμποσλαϊ εκτέλεσε απευθείας το φάουλ με το δεξί από τα αριστερά, αλλά ο Τζολάκης έδιωξε μακριά τη μπάλα με υπερένταση.
Απέκρουσε με υπερένταση το φάουλ του Σόμποσλαϊ ο Τζολάκης (vid)