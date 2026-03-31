Ιράν: Σε... κέφια ο Ταρέμι με δύο γκολ και μία ασίστ κόντρα στην Κόστα Ρίκα! (vids)

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και στο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης του Ιράν με την Κόστα Ρίκα, έχει σημειώσει ήδη δύο γκολ με πέναλτι, ενώ μοίρασε και μία ασίστ!
Συγκεκριμένα, στο 19ο λεπτό του φιλικού αγώνα ευστόχησε από την άσπρη... βούλα για το 2-0 και στο 31' έδωσε την ασίστ στον Μοχέμπι για το 3-0, ενώ στο 33' έκανε και το 4-0 για το Ιράν με δεύτερο πέναλτι.
Πριν από μερικές ημέρες ο Ιρανός φορ σκόραρε και στο φιλικό της χώρας του με τη Νιγηρία και έτσι έφτασε τα 57 γκολ συνολικά με την εθνική του ομάδα.