Αστέρας Aktor: Νέο συμβόλαιο σε Χατζηεμμανουήλ

Ο Αστέρας Aktor «έδεσε» τον Βασίλη Χατζηεμμανουήλ με νέο συμβόλαιο στην Τρίπολη.

Έμπρακτα έδειξε την εμπιστοσύνη του ο Αστέρας Aktor στον Βασίλη Χατζηεμμανουήλ, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο. Ο 26χρονος γκολκίπερ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 ως ελεύθερος για την ομάδα Β, αλλά έδειξε καλά στοιχεία και φέτος έχει πάρει ευκαιρίες και στην πρώτη ομάδα.

Μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου, ο Χατζηεμμανουήλ δήλωσε: «Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου για την εμπιστοσύνη. Θα συνεχίσω τη σκληρή δουλειά για να την ανταποδώσω και να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες του Αστέρα. Όλοι μας είμαστε συγκεντρωμένοι στη μάχη που θα δώσουμε στους δέκα αγώνες των Playouts. Καλούμε τους φιλάθλους μας να βρίσκονται δίπλα μας και όλοι μαζί να πετύχουμε τον στόχο μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον τερματοφύλακα, Βασίλη Χατζηεμμανουήλ.

Ο Βασίλης υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την ομάδα μας και συνεχίζει την επαγγελματική πορεία με τη φανέλα του ASTERAS AKTOR.

Ευχόμαστε στον Βασίλη Χατζηεμμανουήλ υγεία και καλή επιτυχία στους αγωνιστικούς χώρους.