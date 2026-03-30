Μοντέλα: «Νιώθω... Τούρκος, να γράψουμε ιστορία κόντρα στο Κόσοβο»

Ο προπονητής της Τουρκίας χαρακτήρισε τους παίκτες του «πραγματικούς άνδρες», ενόψει του εκτός έδρας τελικού των μπαράζ απέναντι στο Κόσοβο για την πρόκριση στο Μουντιάλ.

Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει μια δύσκολη αποστολή στην Πρίστινα την Τρίτη (31/3, 21:45), καθώς το Κόσοβο διεκδικεί με τη σειρά του την πρώτη του πρόκριση, έχοντας επικρατήσει της Σλοβακίας με 4-3 στον ημιτελικό.

«Καθώς λέω αυτά τα λόγια, που είναι πολύ σημαντικά για μένα και βγαίνουν από την καρδιά μου, η πρώτη μου σκέψη είναι πως οι ποδοσφαιριστές μας είναι πραγματικοί άνδρες. Ανέλαβα την ομάδα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο... Οι παίκτες μου με στήριξαν. Ήταν πάντα ένα σύνολο που μάχεται. Ξέρουν πως δεν γράφεται μόνο το δικό τους όνομα στην πλάτη τους, αλλά τα ονόματα εκατομμυρίων Τούρκων και παιδιών», δήλωσε ο Βιντσέντσο Μοντέλα στη συνέντευξη Τύπου.

Ο πρώην επιθετικός της Ρόμα ανέλαβε την εθνική Τουρκίας το 2023, οδηγώντας την στα τελικά του EURO 2024 και πλέον βρίσκεται κοντά στο Παγκόσμιο Κύπελλο για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια. «Όλοι αισθάνονται την πίεση. Αυτός είναι ένας τελικός. Δεν έχουμε πάει σε Μουντιάλ εδώ και 24 χρόνια, οι περισσότεροι παίκτες μας δεν είχαν καν γεννηθεί τότε. Αν δεν τα καταφέραμε για 24 χρόνια, δεν είναι δικό τους λάθος. Αυτή τη φορά θέλουμε να πάμε και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τη χώρα μας».

«Απομένει ένα παιχνίδι για να φτάσουμε στο Μουντιάλ. Δεν είναι θέμα ποιότητας- όποιος παίξει με περισσότερη καρδιά θα κερδίσει. Το γνωρίζουμε και είμαστε έτοιμοι. Θυμάμαι το πρώτο μας παιχνίδι με το Κόσοβο, ήμουν εκεί. Είναι πολύ δυνατοί και έχουν καλούς παίκτες», δήλωσε ο αρχηγός της Τουρκίας, Χακάν Τσαλχάνογλου.

Ο Μοντέλα χαίρει ήδη μεγάλης εκτίμησης στο τουρκικό ποδόσφαιρο, έχοντας αναγεννήσει την εθνική ομάδα και θα αποκτήσει προφίλ... ήρωα, αν νικήσουν την Τρίτη (31/3): «Κρατώ στην καρδιά μου το γεγονός ότι αυτή η χώρα με αντιμετώπισε σαν έναν από τους δικούς της. Από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα, νιώθω τη στήριξη της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η κουλτούρα που με διαμόρφωσε και αυτή που συνάντησα στην Τουρκία είναι απίστευτα παρόμοιες. Μπορώ να σκέφτομαι σαν Τούρκος. Τρώω σαν Τούρκος. Συμπεριφέρομαι σαν Τούρκος. Γι’ αυτό και νιώθω Τούρκος».