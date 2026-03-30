Ρόμπερτσον: «Θα αποφασίσω για το μέλλον μου πριν από το καλοκαίρι»

Ο Άντι Ρόμπερτσον ξεκαθάρισε ότι θα λάβει οριστική απόφαση για την επόμενη ομάδα της καριέρας του πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, θέλοντας να αποφύγει οποιαδήποτε αβεβαιότητα σε μια κρίσιμη περίοδο.

Ο 32χρονος αριστερός μπακ και αρχηγός της εθνικής Σκωτίας βρίσκεται στους τελευταίους μήνες της συνεργασίας του με την Λίβερπουλ και έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται το επόμενο βήμα της καριέρας του, δίνοντας προτεραιότητα στη σταθερή παρουσία σε βασικό ρόλο.

Σε δηλώσεις του, τόνισε ότι έχει θέσει ως στόχο να έχει πάρει την τελική του απόφαση πριν από την έναρξη του καλοκαιριού. Όπως ανέφερε, θεωρεί σημαντικό για κάθε ποδοσφαιριστή να μην κουβαλά εκκρεμότητες σε μια μεγάλη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι θέλει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα συζητήσει με την οικογένειά του ώστε να αποφασίσουν από κοινού ποια θα είναι η καλύτερη επιλογή για το μέλλον τους.

Ο Ρόμπερτσον ξεκαθάρισε ότι γνωρίζει τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν γύρω από το όνομά του, αλλά έχει επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις από τη φημολογία, επικεντρώνοντας την προσοχή του στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις μέχρι να έρθει η ώρα των τελικών αποφάσεων.