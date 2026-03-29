Βοσνιάδης: «Δίκαια είμαστε η πρώτη ομάδα της κατηγορίας»

Ο προπονητής της Καλαμάτας, Αλέκος Βοσνιάδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κατάκτηση του Super Cup κόντρα στον Ηρακλή, μιλώντας και για την επόμενη ημέρα της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θέλαμε να πάρουμε και το δεύτερο Super Cup. Συγχαρητήρια στον κόσμο, τους αξίζει. Να είναι δίπλα στην ομάδα, να το χαρούν. Συγχαρητήρια στα παιδιά για το πρωτάθλημα και το Super Cup. Συγχαρητήρια και στον Ηρακλή για την άνοδο.



Είμαστε χαρούμενοι. Σήμερα δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Σε κάποια παιχνίδια δεν είχαμε την απόδοση που θέλαμε, αλλά νομίζω ότι δίκαια είμαστε η πρώτη ομάδα της κατηγορίας.

Θα πάμε μέχρι το τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου με προπονήσεις και από εκεί και μετά ο καθένας θα βρει τον δρόμο του».