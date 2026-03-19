Το σημαντικότερο είναι ότι ο κόσμος ελπίζει ξανά...

Μάρτης μήνας, ημέρα ευρωπαϊκού αγώνα κόντρα σε ισπανική ομάδα και ο κόσμος του Παναθηναϊκού ελπίζει. Κι αυτό είναι σημαντικότερο ακόμα και από την ίδια την πρόκριση. Γράφει ο Στέφανος Αλαφάκης.

Τα χρόνια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο Παναθηναϊκός κατάφερε μετά από αρκετά χρόνια να φέρει πίσω τα χαμόγελα των οπαδών του. Να δώσει στον κόσμο ένα όραμα, μια ελπίδα, την πίστη ότι η ομάδα μπορεί να ανταπεξέλθει και να φέρει σε πέρας τους στόχους της. Μπορεί εν τέλει το Πρωτάθλημα να μην κατακτήθηκε, όμως αυτή η «φλόγα» στις τάξεις των φιλάθλων επέστρεψε.

Για λίγο, όπως φάνηκε. Κι αυτό γιατί η συνέχεια με Τερίμ, Αλόνσο και Βιτόρια δεν ήταν ανάλογη. Η σταθερότητα της ομάδας πήγε... περίπατο, το ωραίο ποδόσφαιρο εξαφανίστηκε, οι στόχοι χάνονταν ο ένας μετά τον άλλον και το κλίμα κάθε άλλο παρά ιδανικό ήταν. Κάτι που συνεχίστηκε και στο πρώτο διάστημα της έλευσης του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός δεν είχε «μαγικό ραβδάκι» και δεν κατάφερε να τα αλλάξει όλα με το... καλημέρα. Το πρώτο δίμηνο ήταν δύσκολο, έφερε αρκετά «στραβοπατήματα» και η γκρίνια μεγάλωσε ακόμα περισσότερο.

Μόνο που ενώ στην Ελλάδα όλα πήγαιναν στραβά, στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός είχε βρει τον τρόπο του. Με τον Ράφα στο τιμόνι οι «πράσινοι» δεν γνώρισαν καμία ήττα, προκρίθηκαν από την League Phase, ήταν ανώτεροι σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια που έδωσαν και κατάφεραν να φτάσουν στους «16» της διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά το 2010. Με αντίπαλο μια ισπανική ομάδα, με πολλαπλάσιο μπάτζετ, σταθερό κορμό, εξαιρετικό προπονητή και πολύ καλό μομέντουμ μέσα στην σεζόν.

Στα χαρτιά το «Τριφύλλι» ήταν εξαρχής το απόλυτο αουσάιντερ. Στην πράξη όμως, κατάφερε να κερδίσει στο ΟΑΚΑ παίζοντας με παίκτη λιγότερο για μισή ώρα, γιατί πήγε το ματς ακριβώς εκεί που ήθελε. Ο Μπενίτεθ έδωσε... ρεσιτάλ από τον πάγκο, ο Παναθηναϊκός ήταν τακτικά άριστος και με τον δικό του τρόπο πήρε το αποτέλεσμα που του έδωσε ισχνό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς.

Και φτάνουμε στο σήμερα... Μέσα Μαρτίου και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην Ευρώπη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παρότι αντιμετωπίζει εκτός έδρας ισπανική ομάδα, οι οπαδοί του νιώθουν πίστη και αισιοδοξία. Τι κι αν καμία ομάδα του «Big-4» δεν έχει αποκλείσει ποτέ σε νοκ-άουτ Ισπανούς; Τι κι αν η διαφορά στα μπάτζετ είναι τεράστια; Τι κι αν οι «βερδιμπλάνκος» έχουν πιο ποιοτικές μονάδες και παίζουν και στην έδρα τους;

Ο «πράσινος» λαός νιώθει ξανά αυτή την... σπίθα. Αυτή την πίστη ότι η ομάδα του μπορεί να τα καταφέρει. Ότι ο Panathinaikos επέστρεψε για να μείνει! Κι αυτή η «φλόγα» είναι σημαντικότερη ακόμα κι από την ενδεχόμενη πρόκριση. Γιατί θα φέρει πολλές ακόμα επιτυχίες στο μέλλον...