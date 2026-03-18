Πέρεθ: «Στόχος του Παναθηναϊκού να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί στην Ευρώπη»

Ο Ρούμπεν Πέρεθ μίλησε ενόψει της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Μπέτις, εξηγώντας ότι ο στόχος των «πράσινων» για την φετινή σεζόν είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία.

Ο άλλοτε αρχηγός του «Τριφυλλιού» τόνισε ότι εάν ο Παναθηναϊκός βρει ένα γκολ τότε θα δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα για τους Ισπανούς, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι η ομάδα θα αγωνιστεί με τον ίδιο τρόπο που έπαιξε και στο ΟΑΚΑ.

Τέλος, προειδοποίησε τους συμπατριώτες του ότι με το Πρωτάθλημα να έχει χαθεί, ο μοναδικός στόχος που έχει απομείνει στον σύλλογο για την φετινή σεζόν είναι να φτάσει όσο το δυνατόν πιο μακριά στην Ευρώπη.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο «PTV Sevilla»:

Για τον Παναθηναϊκό: «Υπάρχει 95% πιθανότητα να παίξουν με τον ίδιο τρόπο όπως στον πρώτο αγώνα, ακόμη περισσότερο τώρα. Θα περιμένουν πίσω και θα παίξουν στις αντεπιθέσεις, αφού τα πάνε αρκετά καλά αμυντικά. Έχουν κερδίσει τους περισσότερους από τους τελευταίους 10-12 αγώνες τους και έχουν φέρει ισοπαλίες στους υπόλοιπους, οπότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά στην έδρα της Μπέτις».

Για την ατμόσφαιρα στο «Λα Καρτούχα»: «Νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο για τον Παναθηναϊκό, επειδή δεν είναι εύκολο να παίζεις με τέτοια ατμόσφαιρα εναντίον σου. Το να παίζεις εκτός έδρας δεν θα είναι εύκολο, οπότε η Μπέτις έχει αυτό το πλεονέκτημα. Ένα γκολ του Παναθηναϊκού μπορεί να περιπλέξει σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση πρόκριση για τη Μπέτις. Πιθανότατα οι παίκτες της Μπέτις θα έχουν την κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όμως σε μια αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος».

Για την προτεραιότητα του «Τριφυλλιού»: «Το Πρωτάθλημα έχει ουσιαστικά χαθεί, καθώς η διαφορά από τις πρώτες θέσεις είναι μεγάλη. Συνεπώς, στόχος του συλλόγου είναι να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη και αυτό περνά μέσα από τον αποκλεισμό της Μπέτις. Έχουν ένα καλό αποτέλεσμα από το 1-0 στην έδρα τους και γνωρίζουν ότι απέχουν 90 λεπτά από την πρόκριση και τη συνέχιση της πορείας τους στον μοναδικό εφικτό στόχο που τους έχει απομείνει».