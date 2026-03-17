Στην εθνική Βουλγαρίας ο Γκεοργκίεφ της ΑΕΚ – Εκτός ο Ντεσπόντοφ

Ο Γκεοργκίεφ της ΑΕΚ θα ταξιδέψει στην Τζακάρτα για τα φιλικά της Βουλγαρίας, όπως και ο Πέτκοφ της Κηφισιάς, ενώ ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ έμεινε εκτός κλήσεων.

Σε διεθνές τουρνουά στην Τζακάρτα θα συμμετέχει η Βουλγαρία στο παράθυρο των εθνικών ομάδων τον Μάρτιο και στις κλήσεις του Αλεξάντερ Ντιμιτρόφ συμπεριλαμβάνονται δύο παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και μια ηχηρή απουσία.

Στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού βρίσκονται ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ της ΑΕΚ και ο Άλεξ Πέτκοφ της Κηφισιάς, αλλά όχι ο αρχηγός της εθνικής και άσος του ΠΑΟΚ, Κίριλ Ντεσπόντοφ. Η απουσία του τελευταίου αφορά την προσπάθεια ανανέωσης του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και τη δοκιμή νέων παικτών σε αυτό το τουρνουά στην Ινδονησία.

Η Βουλγαρία θα αντιμετωπίσει τα Νησιά Σολομώντα στις 27 Μαρτίου και τρεις ημέρες αργότερα, στις 30 του μήνα, θα παίξει είτε με την οικοδέσποινα Ινδονησία είτε με τον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις.

Ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ έχει καταγράψει τρεις συμμετοχές με το εθνόσημο, ενώ ο αμυντικός της Κηφισιάς μετρά 17 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της χώρας του.



