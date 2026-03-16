Σισοκό: «Με αυτοπεποίθηση κόντρα στην Μπέτις»

Ο Μούσα Σισοκό μετά το στείρο 0-0 του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό, τόνισε ότι οι παίκτες του Τριφυλλιού θα παρουσιαστούν με περισσότερη αυτοπεποίθηση στη ρεβάνς με την Μπέτις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ξέραμε ότι έχουμε δύσκολη αποστολή απέναντι σε μια ομάδα που ήθελε τους βαθμούς, καθώς είναι στην ζώνη των πλέι άουτ. Επίσης, ξέραμε ότι θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή μας.

Μπορεί στην προπόνηση να είμαστε όλοι μαζί, αλλά στα παιχνίδια είναι διαφορετικά, όταν μια ομάδα έχει τόσες αλλαγές. Είχαμε όρεξη, αλλά δεν νικήσαμε. Παρά την ισοπαλία, έχουμε αυτοπεποίθηση για τον επαναληπτικό με τη Ρεάλ Μπέτις».

Για την προσαρμογή του στον Παναθηναϊκό: «Όταν πρωτοήρθα τα πράγματα έγιναν δύσκολα για εμένα, λόγω του τραυματισμού που είχα. Αυτό ήταν απογοητευτικό για εμένα, τον προπονητή και την ομάδα.

Δεν έδωσα για κάποιο διάστημα αυτά που ήθελα. Προσπαθώ καθημερινά, όμως, να επανενταχτώ. Σήμερα ήμουν βασικός κι αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση. Ως ομάδα, συνεχώς βελτιωνόμαστε κι αποκτούμε σταδιακά αυτοματισμούς».

Για τη μέχρι τώρα εμπειρία του από το ελληνικό πρωτάθλημα: «Είναι καλό και δυνατό πρωτάθλημα το ελληνικό. Σήμερα αγωνιζόμασταν με τον ενδέκατο στη βαθμολογία, η οποία είδαμε πόσο δυνατή ομάδα είναι. Προχωράμε».