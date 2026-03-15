Παπαδόπουλος: «Δίκαιη η νίκη του ΠΑΟΚ - Δεν θέλω να βρω δικαιολογίες»

Δίκαιη χαρακτήρισε τη νίκη του ΠΑΟΚ, ο προπονητής του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος σχολίασε και την καθίζηση των Βοιωτών το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Νομίζω όταν αγωνίζεσαι σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και κάνεις δώρα στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού δεν γίνεται να διεκδικήσεις κάτι. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποιες στιγμές για να μπούμε στο ματς, όμως από παιδαριώδες λάθος στο δεύτερο ημίχρονο έγινε το 2-0 και τέλειωσαν όλα. Η ομάδα δεν είναι σε καλή κατάσταση δεν βρίσκω δικαιολογίες. Εγώ ξέρω τα προβλήματα της ομάδας μας. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο στο τελευταίο ματς να πάμε να κερδίσουμε για να μπούμε με την καλύτερη δυνατή διαφορά στα 5-8. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη δίκαιη νίκη και όσον αφορά αυτά τα θλιβερά συμβάντα. Ας σταματήσουν γιατί φεύγουν νέα παιδιά. Συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ και την οικογένεια του παιδιού».

Για το αν είναι θέμα ψυχολογίας η καθίζηση: «Αν αρχίζω να αναφέρω τα προβλήματα ένα ένα θα φανεί σαν δικαιολογία. Τον τελευταίο μήνα είχαμε πάνω από επτά παίκτες εκτός ομάδας, παίκτες σημαντικούς. Αυτό μας χάλασε τη χημεία μας, ήρθαν και κάποια άτυχα αποτελέσματα, που μας έριξαν την αυτοπεποίθηση. Όμως έχω εμπιστοσύνη στη δουλειά μας και πιστεύω θα επανέλθουμε. Να κερδίσουμε τον Ατρόμητο και να πάρουμε την ψυχολογία που μας λείπει. Μετά τη διακοπή θα έχουν γυρίσει όλοι παίκτες και θα διεκδικήσουμε την έξοδο στην Ευρώπη. Δεν είναι δικαιολογία, όλα αυτά που συνέβησαν τον τελευταίο μήνα, χάσαμε την ψυχολογία μας. Η δουλειά μας είναι να βοηθήσουμε τους παίκτες μας να βρουν ξανά αυτή την πίστη».