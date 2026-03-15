Ο Ράκιτιτς αποθέωσε τον Μόντριτς

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Λούκα Μόντριτς ο Ίβαν Ράκιτιτς σε συνέντευξή του σε ιταλικά Μέσα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο Λούκα είναι διαφορετικός από όλους τους άλλους. Έχει ένα απίστευτο πάθος και από άποψη φυσικής κατάστασης μοιάζει ακόμα με νεαρό παιδί. ΄Οπως τον βλέπω εγώ, ο Μόντριτς μπορεί να συνεχίσει να παίζει για τουλάχιστον άλλα δύο με τρία χρόνια.

Στη φετινή Serie A η Ίντερ έχει αποκτήσει διαφορά επτά πόντων και προφανώς είναι το φαβορί αλλά το κυριακάτικο ντέρμπι που προηγήθηκε έδειξε πως η Μίλαν μονό τυχαία δεν είναι εκεί που βρίσκεται και θα εξαντλήσει τις πιθανότητές της για τον τίτλο.

Απομένουν ακόμη αρκετά παιχνίδια και στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες ποτέ. Γνωρίζοντας τον Μόντριτς, είμαι σίγουρος πως δεν τα έχει παρατήσει και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχει μεγάλη δίψα για τρόπαια».