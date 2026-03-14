Με ένα γκολ του... πρώην Πέδρο Λούκας, ο ΠΑΟΚ Β πέρασε από την έδρα του Μακεδονικού (0-1) και συνεχίζει ακάθεκτος στα πλέι άουτ της Super League 2.

Στο γήπεδο της Ευκαρπίας, ο ΠΑΟΚ β δοκιμάστηκε απέναντι στον Μακεδονικό, ψάχνοντας ένα ακόμα τρίποντο, για να πλησιάσει στην παραμονή.

Με μοναδική απουσία τον Σαρρή οι «ασπρόμαυροι», είδαν τους πράσινους να μπαίνουν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και μόλις στο 2ο να απειλούν με το σουτ του Σουλαϊμόν, χωρίς να κινδυνέψει ο Στεργιάκης.

Ένα πρώτο τέταρτο που οι γηπεδούχοι ήταν πιο επιθετικοί, ενώ στο 12' ο Απιατσιόνακ αδράνησε και παραλίγο να βάλει αυτογκόλ, με τον κίπερ του Δικεφάλου να μπλοκάρει πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή.

Έκτοτε, οι παίκτες του Ντάνι Πονς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους μέχρι το ημίχρονο, κυριαρχώντας στο γήπεδο. Στο 24' η κεφαλιά του Κοσίδη, έπειτα από φάουλ του Χιμένεθ πέρασε ψηλά, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο Γκιτέρσος έφυγε απέναντι από τον Γουναρίδη, σούταρε, με τον τερματοφύλακα του Μακεδονικού να αποκρούει σε κόρνερ.

Αναγεννημένος ο ΠΑΟΚ Β μετά το 20λεπτο, με τον Μούστμα να προσπαθεί να βάλει το γκολ της χρονιάς στο 28ο λεπτό, περνώντας όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του (και τον τερματοφύλακα), όμως πλάσαρε άουτ. Με την τεράστια ευκαιρία του Εσθονού επιθετικού ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος, δίχως τέρματα, με καλό ρυθμό ωστόσο.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με μία «ασυνήθιστη» αλλαγή από πλευράς Πονς, ο οποίος πέρασε στον αγώνα τους Ραϊχανί-Λούκας, με τον δεύτερο μάλιστα, στην πρώτη ευκαιρία της επανάληψης, να σκοράρει το πρώτο του «ασπρόμαυρο» γκολ κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Στο 57ο λεπτό, ο Χιμένεθ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Βραζιλιάνος στόπερ με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά νίκησε τον Γουναρίδη για το 0-1. Οι πράσινοι προσπάθησαν να βρουν λύση, χωρίς αποτέλεσμα, με τον ΠΑΟΚ Β να χάνει αρκετές ευκαιρίες στο διάστημα 70-80'.

Ο Ραϊχανί από τ΄αριστερά άδειασε τον αντίπαλο του αλλά το γύρισμα του ανακόπηκε από την άμυνα, με τον Γουναρίδη να μπλοκάρει, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά, το φαλτσαριστό σουτ του Τσιφούτη έφυγε λίγο άουτ.

Μοναδική αξιοσημείωτη απειλή από πλευράς γηπεδούχων στο 80', όταν ο Μορέρ πήρε κεφαλιά από δυνατή εκτέλεση του Βερχόφεν, όμως η μπάλα κατέληξε ψηλά.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με δύο μεγάλες «ασπρόμαυρες» τελικές. Στο 82', ο Γουναρίδης σταμάτησε τον Ραϊχανί, έπειτα από πάσα του Γκιτέρσου, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κοσίδης βγήκε σε θέση βολής, όμως ξανά ο κίπερ του Μακεδονικού με το πόδι απομάκρυνε.

Τελικό 0-1 για μία (ακόμα) πολύτιμη νίκη του ΠΑΟΚ Β, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος τη φετινή του πορεία στα πλέι άουτ. Στους 24 βαθμούς ο Δικέφαλος, στο +7 από την Καβάλα που ηττήθηκε στη Χρυσούπολη, ενώ ακολουθεί το παιχνίδι Καβάλα-ΠΑΟΚ Β που σε περίπτωση «διπλού» τελειώνει η υπόθεση παραμονή στον Βορρά της Super League 2.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Γουναρίδης, Θωμάι(90+3' Καραστέργιος), Κωνσταντινίδης, Τσουκάνης, Μορέρ(90+3' Kωτσόγλου), Παρασκευάς, Καραμπέρης, Λαβάλ (87′ Σταμπουλίδης), Βερχόβεν, Αμανατίδης (87′ Νίκος), Καντάβ.

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Στεργιάκης, Χιμένεθ, Απιατσιόνακ, Κοσίδης, Πολυκράτης (46′ Πέδρο Λούκας), Τσοπούρογλου, Αλμασίδης, Αδάμ (46′ Ραϊχανί), Μπέρδος (69′ Τσιφούτης), Μούστμα (69′ Καλόγηρος), Γκιτέρσος (85′ Μπαταούλας).