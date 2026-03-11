Οσιμέν: Ξέσπασε σε δάκρυα μπροστά στο πανό των οπαδών της Γαλατάσαραϊ για τη μητέρα του (vid)

Οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ δημιούργησαν ένα μεγάλο πανό αφιερωμένο στη μητέρα του Νιγηριανού επιθετικού, η οποία έφυγε από τη ζωή όταν εκείνος ήταν ακόμη μικρός. Μετά τον χαμό της, ο πατέρας του ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ανατροφή του.
Όταν ο Οσιμέν είδε το πανό στην εξέδρα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του. Πλησίασε προς τους οπαδούς της ομάδας, τους χειροκρότησε και ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος.
Το πανό συνοδευόταν από το μήνυμα: «Είμαστε οικογένεια και η οικογένεια είναι το παν», μια κίνηση που προκάλεσε έντονη συγκίνηση και έκανε τον γύρο του κόσμου μέσω των Social Media.
❤️🩹✨ Victor Osimhen, emotional when he saw Galatasaray fans tifo dedicated to him and his family.@mbatuhanagir 🎥 pic.twitter.com/GiEV93VLzW— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2026