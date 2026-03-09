Σιμεόνε: «Δεν είμαστε φαβορί με την Τότεναμ»

Η κακή παρουσία της Τότεναμ στη φετινή Premier League δεν είναι αρκετή για να χαλαρώσει τον Ντιέγκο Σιμεόνε, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι η ομάδα του το φαβορί για να προκριθεί στα προημιτελικά του Champions League.

Ο τεχνικός της Ατλέτικο τόνισε πως η Τότεναμ τερμάτισε τέταρτη στην League Phase του Champions League, ενώ η ομάδα του πήγε στους 16 μέσω των playoffs.

«Δεν είμαστε φαβορί απέναντι στην Τότεναμ. Θυμηθείτε πως εκείνοι τερμάτισαν στην 4η θέση στην League Phase του Champions League, εμείς χρειάστηκε να φτάσουμε εδώ μέσω των playoffs. Είναι ξεκάθαρο πως δεν είμαστε φαβορί.

Θα πρέπει να καταλάβετε πως το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι και πως όταν αντιμετωπίζεις μία ομάδα όπως η Τότεναμ, οφείλεις να δείχνεις σεβασμό. Όταν μία ομάδα βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο, δεν σκέφτονται τη θέση στην οποία βρίσκονται στη βαθμολογία ή τη φάση στην οποία διέρχονται.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές βγαίνουν στο χορτάρι για να νικήσουν. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε ομάδα».